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Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців, - ЗМІ

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Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців

Уряд Швейцарії має намір спростити працевлаштування українців зі статусом S.

Про це пише SwissInfo, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Швейцарії доручив Міністерству юстиції та поліції підготувати проєкт консультацій з метою спрощення працевлаштування українців зі статусом S.

Нинішню вимогу щодо дозволу на роботу пропонують замінити на систему реєстрації. Проєкт просять підготувати до лютого 2025 року.

Біженці, які мають статус S, будуть зобов'язані реєструватись у державній службі зайнятості. А ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов'язані брати участь в інтеграційних заходах.

За даними Міграційної служби Швейцарії, наразі 66 182 українців мають дійсний статус S. Проте дія 26 392 дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року. За даними Державного секретаріату з міграції (SEM), переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.

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Що таке статус S?

Статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення. Влада Швейцарії прийняла рішення надавати біженцям з України цей статус у березні 2022 року. 

Нещодавно уряд Швейцарії вирішив не скасовувати до 4 березня 2026 року тимчасовий статус захисту S для українців, які виїхали з України через війну.

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Топ коментарі

  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Нічого що Порошенка вже понад п'ять років немає? СРСР через 12 років після другої світової війни вже перший супутник запустив, а вам усе Порошенко заважає. «Папередники» - магічне слово, все спише
  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Постійно туди приїжджає коли привозить дрони, обладнання і все інше. Причому, куплене ним самим
  • Николай Леонтьев 04abe779
    Петро Олексійович на фронті бувае щотижня і привозить хлопцям купу техніки і тисячи дронів.
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