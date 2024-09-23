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Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: поранено 9 людей, серед них є дитина (оновлено)

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Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Наслідки російського удару по Запоріжжю

За інформацією МВС, росіяни завдали 6 ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки.

Багатоповерхівка, яка постраждала через авіаудар

Під'їзд будинку в Запоріжжі, пошкоджений через обстріл

Автівка яка згоріла в Запоріжжі через авіаудар

Оновлення

Згодом Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6 людей - їм надається медична допомога.

Станом на 1 годину ночі Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила про 9 постраждалих внаслідок російського авіадуру по Запоріжжю.

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Рятувальники гасять пожежу на місці авіаудару росіян по Запоріжжю

Медики надають допомогу постраждалим внаслідок авіаудару по Запоріжжю

Раніше Цензор.НЕТ писав що в Запоріжжі пролунала серія вибухів. Перед цим місцева влада повідомляла про активність ворожої тактичної авіації.

Читайте: У лікарні Запоріжжя пролунав вибух: Травмовано пацієнта. ФОТО

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Рашисти КАБами, а прострочений їх асфальтом уТУРБОРЕЖИМІ!
  • Urs
    петріоти не підтягають на запорізький напрямок тому що там у повітрі дохєра кацапських "крил", тому є великий ризик бути поміченим, і не встигнути зїбатись. Тому періоти "заховані" у глибині, прикриваючи або генерацію\розподільчу інфраструктуру, або військові об'єкти. Відсунути кацольоти за Токмак - це вже робота F-16 при наявності зброї відповідної дальності і зовнішнього цілевказання.
  • Александр Мовчан 521c9775
    А где наш Вова Оманский?
    А у Вовы с Ермаком все хорошо - они в ООН с "планом перемоги" ... КАБы до ООН не долетят!
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