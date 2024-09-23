Трамп сказав, що не збирається балотуватись в президенти знову, якщо програє цього року

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватись на посаду в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у коментарі Reuters.

У відповідь на запитання, чи бачить він себе знову кандидатом у президенти через чотири роки, якщо йому не вдасться перемогти на цих виборах, 78-річний експрезидент сказав: "Ні, не бачу. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі цього не бачу".

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху", - додав Трамп.

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