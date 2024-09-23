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Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський

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Звернення Володимира Зеленського 22 вересня

Володимир Зеленський заявив, що План перемоги буде представлений всім лідерам країн-партнерів.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

Зеленський зазначив, що першим План побачить повністю Президент Америки Джо Байден.

"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у Президенти Сполучених Штатів", - додав глава держави.

Він підкреслив, що США мають  "достатню силу", щоб разом з Україною та іншими союзниками та партнерами "забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше".

"Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки", - резюмував Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Дивіться: Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, - Зеленський

Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    А у цьому плані далі

    - корупція

    - узурпація влади

    - Ермак

    якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
  • Эмирский бухарь
    План:
    1. Дайте грошей
    2. Можна проста деньгами
    3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
    4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
    5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
    6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
    7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
    8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
    9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
    10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
  • Vitaliy Korkh 7f6cf27d
    Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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