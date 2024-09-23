Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що План перемоги буде представлений всім лідерам країн-партнерів.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

Зеленський зазначив, що першим План побачить повністю Президент Америки Джо Байден.

"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у Президенти Сполучених Штатів", - додав глава держави.

Він підкреслив, що США мають "достатню силу", щоб разом з Україною та іншими союзниками та партнерами "забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше".

"Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки", - резюмував Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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