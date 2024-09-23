Росіяни погрожують позбавити прав мешканців ТОТ, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно та погрожують внести туди усіх громадян України з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Українцям яких внесуть в реєстр, буде заборонено, зокрема:

керувати автомобілем;

користуватися банківськими послугами;

реєструвати власність;

укладати та розривати шлюби;

а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.

"За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога", - зазначають в ЦНС.

Читайте: Росіяни планують влаштувати "ветеранів СВО" лекторами у захоплених вишах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву