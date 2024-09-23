Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Вугледару та в Торецьку, - DeepState. КАРТА
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Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState
"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аналітики DeepState напередодні повідомили, що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога.