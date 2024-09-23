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Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Вугледару та в Торецьку, - DeepState. КАРТА

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На Харківщині окупанти активізували застосування бронетехніки

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про просування російських військ в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState 

"Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару, Пречистівки та в Торецьку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо,  аналітики DeepState напередодні повідомили, що окупанти намагаються здійснити оточення міста Вугледар. Днями ситуація довкола Вугледара суттєво погіршилася, оскільки відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога.

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Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня
Карти DeepState на 23 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Dum spiro spero c29f5824
    Оманський потужний план...
  • Олександр Земляний 1a386f0b
    Спеціальна операція в Курськой області йде по плану.
  • valentyna 7f6f0f14
    Які б високі слова не говорив зе про мирний план, ворог зносить вщент українські міста і села. Папірець не замінить міць ЗСУ.
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