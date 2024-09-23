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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 643750 осіб (+1330 за добу), 8784 танки, 18 414 артсистем, 17 252 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 643 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 8784 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
  • артилерійських систем – 18414 (+81) од,
  • РСЗВ – 1197 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)

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ліквідація

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Germes d30054e3
    По артилерії новий рекорд 👏
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3869 день москальсько-української війни.
    209!! одиниць техніки та 1330! чумардосів за день.
    Кількість знищеної техніки б'є рекорди. Сукупна броня перевалила за 26000!
    Арта рекорд - 83! Логістика теж супер.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 643 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Germes d30054e3
    Також за минулий тиждень знищено 104 танки 🔥 👏
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