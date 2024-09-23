Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 643750 осіб (+1330 за добу), 8784 танки, 18 414 артсистем, 17 252 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 643 750 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,

танків ‒ 8784 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,

артилерійських систем – 18414 (+81) од,

РСЗВ – 1197 (+2) од,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),

крилаті ракети ‒ 2595 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)

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