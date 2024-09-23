Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 643750 осіб (+1330 за добу), 8784 танки, 18 414 артсистем, 17 252 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
6 09221
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 643 750 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 643 750 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8784 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17252 (+30) од,
- артилерійських систем – 18414 (+81) од,
- РСЗВ – 1197 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 3145 (+1)