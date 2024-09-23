Сили ППО вночі збили три "шахеди", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 23 вересня 2024 року росіяни атакували Україну дома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та чотирма ударними БпЛА типу "Shahed".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран представив нову версію "шахеда" та ще одну балістичну ракету на параді в Тегерані. ФОТО