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Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 16

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Наслідки російського удару по Запоріжжю 22 вересня

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару ввечері 22 вересня.  Четверо з них - госпіталізовані. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", - йдеться  в повідомленні.

Зазначається, внаслідок удару також пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. 

"Ворог завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", - розповів Федоров.

Також протягом минулої доби російські окупанти завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема: 

  • Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках.
  • 209 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
  • 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.
  • 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Автор: Марина Макєєва

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