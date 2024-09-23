Війська РФ атакували швидку на Херсонщині: поранено водія та фельдшера

Зранку 23 вересня 2024 року війська РФ атакували з безпілотника карету швидкої допомоги поблизу Ромашкового Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень.

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Постраждалі внаслідок російської атаки

За даними ОВА, є двоє поранених. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них - вибухові травми і контузії.

Потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ масовано обстрілювали Томину Балку на Херсонщині, пошкоджено будинки. Також росіяни обстріляли Антонівський старостинський округ та поранили у Бериславі цивільного.