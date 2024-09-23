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Війська РФ ударили по Краматорську

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Удар по Краматорську

Війська РФ зранку 23 вересня 2024 року обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас.

За його словами, о 05:58 було зафіксовано три вибухи у передмісті Краматорська. Поранених та руйнувань немає, уточнив очільник міста.

Більше інформації щодо удару по місту наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 22 вересня 5 людей зазнали поранень внаслідок російського обстрілу Краматорська на Донеччині. Також інформувалося, що у Краматорську затримано агента РФ, який готував удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині.

Автор: Ірина Дашківська

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