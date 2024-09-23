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Після війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини всієї Європи з РФ, - Макрон

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Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що після завершення війни в Україні необхідно буде переосмислити відносини з Росією і подумати про нову форму організації Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Парижі 22 вересня.

"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи й переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", - сказав він.

Макрон пропонує уявити майбутнє Європи в новому світлі та реальності, що потребує побудови нового міжнародного порядку.

На його думку, це є "найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим".

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"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінувати", - пояснив лідер Франції.

Макрон наголосив, що "більшість країн світу, зокрема і найгустонаселеніші, не існували, коли розподілялися впливи", і саме тому сучасний міжнародний порядок "заблокований".

"Нам потрібен порядок, в якому одна країна не може блокувати іншу, де країни мають гідне представництво, тому важливо, щоб це відбувалося в набагато більш справедливих структурах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", - додав він та пообіцяв порушити це питання наступного тижня в ООН.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Mikev V
    Вам вже показали що для дикунів не існуе правил та законів, всіякі оон та міжнародні суди - марнотрацтво!
  • Colt
    Нехай би сказав, що ООН ЗРАДИЛА ідеали миру
     і тепер лише імітує роботу,
    відробляючи кремлівські гроші.
  • ALEX SUROVV b687956a
    После войны рашки вообще не должно существовать. Рашка должна распасться на мелкие государства. Иначе все начнется сначала
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