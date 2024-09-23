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Доба на Харківщині: внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людей

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Удар по підприємству на Харківщині 20 вересня

Минулої доби росіяни обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони, чотири людини постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора, 22 вересня, у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

О 15:30 смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га. О 14:57 внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки віком 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 12:37 у селі Бугаївка Чугуївського району, на території Рубіжанського лісництва, внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.

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Об 11:07 у селі Соболівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 кв.м.

Нагадаємо, протягом 21 вересня ворог ударив авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові, пошкодив підприємство та будівлю ДСНС у селі Чайківка.

Автор: Марина Макєєва

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