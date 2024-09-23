Курщина є одним із елементів плану перемоги України, - The Times
План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить у США, передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.
Так, до плану Зеленського входять гарантії безпеки для України з боку західних країн, "аналогічні пакту про взаємну оборону при вступі до НАТО".
Також у плані йдеться про продовження операції на території Курщини, "щоб забезпечити територіальний козир для переговорів".
У плані перемоги міститься також запит на "конкретну" передову зброю та міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці України.
"Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною", - пише The Times.
Також, за даними видання, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примушенню України до невигідної мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".