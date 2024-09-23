Курщина є одним із елементів плану перемоги України, - The Times

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить у США, передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Так, до плану Зеленського входять гарантії безпеки для України з боку західних країн, "аналогічні пакту про взаємну оборону при вступі до НАТО".

Також у плані йдеться про продовження операції на території Курщини, "щоб забезпечити територіальний козир для переговорів".

У плані перемоги міститься також запит на "конкретну" передову зброю та міжнародна фінансова допомога зруйнованій економіці України.

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"Зеленський їде на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, а потім до Вашингтона, щоб представити "план перемоги", спрямований на те, щоб підштовхнути Росію до переговорів з Україною", - пише The Times.

Також, за даними видання, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примушенню України до невигідної ​​мирної угоди майбутньою адміністрацією Трампа.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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