Партія Шольца перемогла на земельних виборах у Бранденбурзі

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца восьмий раз поспіль перемогла на виборах до земельного парламенту в німецькому регіоні Бранденбург Проросійська ультраправа сила "Альтернатива для Німеччини" (АдН) відстала на 1,6%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на офіційні дані виборів.

За офіційними результатами, опублікованими Державним виборчим комісаром, СДПН, яка керує землею навколо столиці Берліна з моменту возз'єднання у 1990 році, набрала 30,9% голосів, в той час, як АдН (AfD) набрала 29,2%.

Третє місце посів "Християнсько-демократичний союз" - 12,1%.

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Як зазначається, упродовж усієї кампанії та напередодні голосування, СДПН відставала від "Альтернативи для Німеччини".

За даними екзит-полу телеканалу ARD, три чверті виборців, які підтримали СДПН, зробили це не через переконання, а скоріше для того, щоб захиститися від ультраправої AfD.

Як повідомляє ZDF, явка виборців зросла до 73% з 61% п'ять років тому.

Депутатські місця у земельному парламенті

Проросійська партія АдН попри свою поразку зайняла 30 місць у земельному парламенті Бранденбургу. Ця партія отримала так звану блокувальну меншість, що дасть їй можливість блокувати рішення в парламенті, які вимагають більшості у дві третини голосів.

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Раніше "Альтернатива для Німеччини" перемогла на виборах до земельного парламенту у Тюрингії, а у Саксонії вони здобули таку ж блокувальну меншість. Перемога ультраправих трапилася вперше з часів Другої світової війни.

Члени партії Шольца СДПН займуть 32 депутатські місця у земельному парламенті.

У виборах брало участь 74% громадян землі Бранденбург, які мають право голосу.

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Минулого виборчого періоду кабінет міністрів у цій землі очолював соціал-демократичний прем’єр-міністр Дітмар Войдке. Під час виборчої кампанії в Бранденбурзі йшлося про імміграцію, війну Росії в Україні й небезпеку приходу до влади правих екстремістів.

Reuters додає, що успіх СДПН може дати Шольцу невелику відстрочку від партійних дискусій про його придатність знову балотуватися на посаду канцлера на федеральних виборах, запланованих на вересень 2025 року, з огляду на його непопулярність серед виборців.