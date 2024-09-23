У районі Глибокого ворог перегруповує штурмові групи, у Вовчанську знову вдарив з важкої вогнеметної системи ТОС-1А, - ОТУ "Харків"
Російські загарбники на Харківщині за минулу добу наростили систему зв’язку, здійснюють переміщення військовослужбовців. За добу втрати ворога становлять 78 росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування штурмових груп, наростив систему зв’язку та налагодив взаємодію між підрозділами щодо нанесення вогневого ураження.
В районі Стариці з метою недопущення втрати займаного положення закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по 2 військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат.
У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на передові позиції. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району Агрегатного заводу.
Бойові дії та втрати ворога
Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 1 ракетний удар двома ракетами, 2 авіаудари з використанням 2 КАБів. Завдали 66 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 412 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
"Втрати ворога за минулу добу становлять 78 істот, з них безповоротні - 31, санітарні - 47", - зазначили в ОТУ "Харків".
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- бойову броньовану машину;
- протитанковий засіб;
- 8 артилерійських систем;
- 9 автомобілів;
- 51 БпЛА.
Крім того, знищено 43 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.