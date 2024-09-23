У районі Глибокого ворог перегруповує штурмові групи, у Вовчанську знову вдарив з важкої вогнеметної системи ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Російські загарбники на Харківщині за минулу добу наростили систему зв’язку, здійснюють переміщення військовослужбовців. За добу втрати ворога становлять 78 росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування штурмових груп, наростив систему зв’язку та налагодив взаємодію між підрозділами щодо нанесення вогневого ураження.

В районі Стариці з метою недопущення втрати займаного положення закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по 2 військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат.

У Вовчанську противник здійснив заведення особового складу на передові позиції. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по району Агрегатного заводу.

Бойові дії та втрати ворога

Протягом минулої доби відбулося 7 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 1 ракетний удар двома ракетами, 2 авіаудари з використанням 2 КАБів. Завдали 66 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 412 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 78 істот, з них безповоротні - 31, санітарні - 47", - зазначили в ОТУ "Харків".

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

бойову броньовану машину;

протитанковий засіб;

8 артилерійських систем;

9 автомобілів;

51 БпЛА.

Крім того, знищено 43 укриття для особового складу та місце зберігання боєприпасів.

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