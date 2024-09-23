Операція ЗСУ у Курській області суттєво вплинула на ситуацію в районі Глибоке-Липці Харківщини, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Розпочата ЗСУ операція у Курській області змогла суттєво вплинути на ситуацію у районі Глибоке-Липці на Харківському напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

"Коли почалась Курська операція, ми були на напрямку Липці-Глибоке. Там тривали дуже важкі бої, працювала морська піхота тихоокеанського флоту. Коли ж почалася операція ЗСУ у Курській області, частина цього підрозділу ворога зірвалася і пішла в інший бік", - розповів заступник командира.

Маляревич зазначив, що йому невідомі задуми Курської операції, проте він впевнений, що завдання, які мала ця операція, вона виконала і продовжує виконувати.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

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