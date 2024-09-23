У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету. ДОКУМЕНТ
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У Верховній Раді зареєстровано постанову про виключення депутата "Слуги народу" Андрія Одарченка зі складу антикорупційного Комітету ВР.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Зі складу фракції його, до речі, ніхто не виключив досі", - зауважив Железняк.
Справа "слуги народу" Одарченка
Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.
Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.
Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.
ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.