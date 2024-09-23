Країни ЄС повинні мати обов’язкові запаси снарядів для можливої конфронтації з РФ, - єврокомісар з питань оборони Кубілюс

Перший комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс хоче змусити європейські країни накопичити мінімальний рівень боєприпасів, оскільки це найкращий спосіб підготувати їх до війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

За його словами, запаси боєприпасів також найкращий спосіб збільшити масштаби недостатньо розвиненої збройової промисловості Євросоюзу.

Кубілюс заявив, що ЄС повинен підготуватися до нападу Росії впродовж декількох років.

"Чому у нас немає якихось критеріїв, які називаються військовою безпекою, щоб тримати на складі таку-то кількість артилерійських снарядів і ще якихось речовин... скажімо, пороху?"- зазначив він.

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Кубілюс заявив, що не збирається повторювати роль НАТО в питаннях безпеки.

Він також зауважив, що хоче тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї, оскільки безпілотники й ракети трансформували сучасне поле бою.

"Вони (українці, - ред.) мають реальний досвід", - додав євродепутат.

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