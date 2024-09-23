З 10 травня окупанти втратили на Харківському напрямку понад 16 тис. військових, 143 танки та понад 2 сотні бронемашин, - ОТУ "Харків"

За період з 10 травня по 21 вересня 2024 року на Харківському напрямку окупанти втратили загалом 16384 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків"

Як зазначається, безповоротні втрарти становлять 5426 осіб, поранених - 10958 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ у Курській області суттєво вплинула на ситуацію в районі Глибоке-Липці Харківщини, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

Знищення російської техніки

Також, за даними ОТУ "Харків", наші воїни знешкодили 143 танки (69 знищено та 74 пошкоджено), 211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено), 1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено), 762 артилерійських системи (212 знищено, 550 пошкоджено).

Окрім того, знищено 4458 БпЛА різних типів і 152 склади з боєприпасами ворога.

Як повідомлялося, 10 травня 2024 року о 3:00 російські війська чисельністю до 4-5 батальйонів піхоти почали атаку на півночі Харківської області. На думку The Telegraph, через значно передчасний наступ окупантів на Харківську область інші підрозділи, які мали паралельно наступати на Донбасі, не були підготовленими належним чином.

Детально про початок наступу військ РФ на Харківському напрямку 10 травня поточного року читайте за посиланням.