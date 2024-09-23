Новини

Авіаудари РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 17, серед них - 15-річний хлопець. ФОТОрепортаж

3 5735

Унаслідок нічних авіаційних ударів РФ по Запоріжжю поранення дістали 17 людей, серед них - 15-річна дитина. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Зазначається, що російські війська завдали три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири по території Запорізького району близько 23:00 22 вересня.

Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців.

Також пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 16 

Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

Автор: Валерiя Сушкова

ТОП-новини
всі новини