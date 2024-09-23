Авіаудари РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 17, серед них - 15-річний хлопець. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічних авіаційних ударів РФ по Запоріжжю поранення дістали 17 людей, серед них - 15-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що російські війська завдали три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири по території Запорізького району близько 23:00 22 вересня.

Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців.

Також пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.

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Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.