Рашисти влучили FPV-дроном по рейсовому автобусу на Сумщині: 2 людини поранені

Російський FPV-дрон влучив у рейсовий автобус у Миропільській громаді Сумської області, є поранені.

Про це повідомляє ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, 23 вересня, у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.

"Росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям. Не пробачимо", - додали у Сумській ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: окупанти атакували фермерське господарство. ФОТОрепортаж