Викрито керівника міжрегіонального управління Мін’юсту, який за хабарі змушував засуджених працювати на комерсантів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, яке опікується 6 областями України. Посадовець за винагороду дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув’язнених у виробництві їхньої продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Ув'язнених незаконно залучали до обробки деревини

Зокрема, як зазначається, у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини.

"Абонплата" з липня по вересень склала понад €2 000.

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Затримання чиновника

Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти.

За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України, одразу після одержання неправомірної вигоди. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 2 млн грн застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.









