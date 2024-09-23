У Гаазі розпочалися слухання по суті справи за позовом України проти РФ про порушення Морської конвенції ООН

У понеділок, 23 вересня, у Гаазі розпочинаються слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що слухання по суті за позовом України проти Росії триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня. Вони відбуватимуться у залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру в Гаазі.

Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.

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Початок слухань запланований на 10:00 23 вересня, за місцевим часом.

Першою у суді слово матиме Україна, другою виступатиме Російська Федерація.

Як вказано, до кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі.

Пізніше на сайті Суду мають оприлюднити відкриту інформацію. Однак публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.

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Суть справи

Зауважимо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

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