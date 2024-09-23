У Гаазі розпочалися слухання по суті справи за позовом України проти РФ про порушення Морської конвенції ООН
У понеділок, 23 вересня, у Гаазі розпочинаються слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що слухання по суті за позовом України проти Росії триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня. Вони відбуватимуться у залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру в Гаазі.
Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.
Початок слухань запланований на 10:00 23 вересня, за місцевим часом.
Першою у суді слово матиме Україна, другою виступатиме Російська Федерація.
Як вказано, до кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі.
Пізніше на сайті Суду мають оприлюднити відкриту інформацію. Однак публічними будуть вступні та заключні заяви сторін.
Суть справи
Зауважимо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.
У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.