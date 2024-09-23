На півночі Харківщини окупанти застосовують міни забороненого типу, - ОТУ Харків

Російські загарбники на півночі Харківщини почали використовувати міни, які подібні до ПФМ-1 "Лепесток". І які є заборонені міжнародними конвенціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Це небезпечний вид озброєння. Ми ще не повною мірою дослідили, наскільки масштабований процес їхнього виробництва - це може бути або промислова, або якась локальна партія, зроблена за допомогою російських ентузіастів чи волонтерів", - зазначив Саранцев.

Але наголосив, навіть, якщо це і кустарне виробництво невеликими партіями, міни все одно небезпечні. Потужності їхнього не надто значного вибухового заряду достатньо, щоб скалічити людину чи навіть позбавити її життя у разі, якщо не буде надано своєчасну медичну допомогу.

При цьому ворог може встановлювати такі міни дистанційно, скидаючи їх на населені пункти, а також кидати їх у тих локаціях, які, на його думку, можуть використовуватися нашими військовими як маршрути для пересування"

"Вони можуть впасти будь-куди - у двір, на дах будівлі, десь на город чи в будь-яке місце, - наголосив Саранцев.

Виявити такий боєприпас складно через малий розмір, камуфляжне забарвлення та незначну кількість металевих деталей.

"Він має максимум пластикових деталей, його дуже важко виявити металодетектором. Якщо ж він, обкручений зеленим скотчем, впаде у траву, то його дуже важко побачити", - пояснив речник ОТУ "Харків".

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