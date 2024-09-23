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Удар КАБом по Запоріжжю: кількість постраждалих знову зросла, дві жінки госпіталізовані

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Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня

Після нічного удару РФ по Запоріжжю наразі у лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки. У них мінно-вибухові травми.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість постраждалих зросла 

За його словами, кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 21.

"По медичну допомогу після нічної атаки росіян звернулися тринадцять жінок та вісім чоловіків. Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома", - пояснив очільник регіону.

"Наразі в лікарні залишаються дві жінки - медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості і дають сприятливі прогнози до одужання", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 17, серед них - 15-річний хлопець.

Автор: Ірина Дашківська

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