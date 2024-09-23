Байден не скасовував обмеження для України на удари вглиб території Росії, - ЗМІ

Президент США Джо Байден не знімав обмеження на далекобійні удари для України по території Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, сказав - ні", - пише видання.

Делікатні переговори Британії з США

Як зазначає "Голос Америки", зараз Велика Британія намагається допомогти Україні у знятті американського вето на застосування західних ракет проти цілей на території Росії.

За словами очільника МЗС Британії Девіда Леммі, переговори з Білим домом щодо дозволу України використовувати ракети Storm Shadow в Росії - тривають.

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Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Леммі заявив, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025 – 2026 років і далі.

"Тож це критичний час для сміливості та мужності, терпіння та сили духу з боку союзників, які підтримують Україну", - сказав він й додав, що союзники Києва обговорюють, що ще може знадобитись нашій країні на полі бою для утримання лінії фронту.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну з наближенням зими", - резюмував британський міністр.

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Зазначимо, Україна вже має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP франко-британського виробництва з радіусом дії приблизно 300 кілометрів.

Однак оскільки застосування цих ракет є можливим завдяки деяким американським технологіям наведення, Києву потрібна згода не лише Лондону і Парижу, але також і Вашингтону.

Раніше повідомлялося, що США продовжують обговорювати із партнерами можливості дозволити Україні застосовування західної зброї по території РФ, втім кожна країна має право сама вирішувати це питання.

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