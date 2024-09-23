Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні, - Зеленський
Найближчі кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень, інформує Цензор.НЕТ.
У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - зазначив глава держави.
Зеленський закликав до швидких дій та наголосив на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями.
"Ми повинні його визначити. Ні Росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - наголосив президент.
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Виступаючи перед учасниками церемонії, він також заявив, що "сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям".
"Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - резюмував президент України.