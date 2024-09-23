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Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні, - Зеленський

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Зеленський заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними у війні

Найближчі кілька місяців будуть вирішальними у війні Росії проти України. 

Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award, яку йому вручила Американська академія досягнень, інформує Цензор.НЕТ.

У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - зазначив глава держави. 

Зеленський закликав до швидких дій та наголосив на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями.

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"Ми повинні його визначити. Ні Росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - наголосив президент.

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Виступаючи перед учасниками церемонії, він також заявив, що "сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям".

"Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому", - резюмував президент України.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Светлана Круп
    В тебе, *******, кожен місяць вирішальний. Тільки люди гинуть, країна руйнується, а фронти просідають все більше. Ти - нездара, імпотент і брехло, вали на хрін з влади зі своєю клікою зелених дебілів!
  • Байда d5adb56d
    "У нас мало часу, щоб визначити яким буде її (війни) результат..." ???? А як сказано у твоєму "плані перемоги", аморале обдолбаний? Не знаючи результату, не маючи сил і засобів до т.з. "перемоги", ти трубиш на весь світ про "п е р е м о г у"?
    Браття-Українці, нами керує психічно неадекватна істота!
  • Юрій Петрович 87df6b20
    як завжди пафосна і запутана промова
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