Стан води в Сеймі та Десні поступово покращується. Темна пляма не несе загрози, - Чернігівська ОВА

Напередодні у річці Сейм виявили повторне забруднення, втім воно не несе суттєвої загрози. Стан води в Сеймі та Десні поступово покращується.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

У Сеймі нове забруднення

"Як доповів керівник профільного Департаменту ОДА, у Сеймі спостерігається нова пляма, однак вона не несе такої загрози, як попередня. Стан води в річках Сейм та Десна поступово покращується", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 22 вересня у річці Сейм спостерігається повторне забруднення води. В річці Десна ситуція стабілізується.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Раніше заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.