Російська Федерація вивчить "План перемоги" президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Кремль "з обережністю" ставиться до деталей плану, які опублікували в медіа.

Водночас, за словами Пєскова, "для Росії немає альтернативи перемозі в "СВО".

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

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