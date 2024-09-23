РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи (оновлено)

Російські окупанти завдали удару по Краматорську, внаслідок чого 1 особа загинула, 3 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік", - йдеться в повідомленні.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

Згодом Філашкін додав, що станом на 14:10 кількість поранених зросла до 3. Пошкоджені 8 приватних будинків.

Нагадаємо, вранці 23 вересня російські загарбники вже били по Краматорську.

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