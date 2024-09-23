Влітку 2024 року зафіксовано понад 3 тисячі загиблих та поранених серед цивільних, - Норвезька рада у справах біженців

У період з червня по серпень 2024 року в Україні було зафіксовано 3 274 загиблих та поранених серед цивільного населення, що на 33,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник кількості жертв за три місяці з 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться у звіті Норвезької ради у справах біженців (NRC).

"Збільшення кількості руйнівних атак цього літа стало суворим нагадуванням про біль і страждання, які приносить ця війна. Громади по всій Україні з усіх сил намагаються знайти захист від невпинного натиску ракет і безпілотників", - заявив голова представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роберто Віла-Сексто.

У NRC посилаються на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, згідно з якими за три місяці літа в Україні загинуло 589 цивільних. У червні в Україні було 717 поранених серед цивільних та ще 161 загиблий, у липні - 1112 поранених та 244 загиблих, у серпні - 856 поранених та 184 загиблих.

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