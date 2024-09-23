Затримано трьох паліїв військових авто у Черкасах та Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Трьох чоловіків, які підпалювали автомобілі Сил оборони, затримали у Черкасах та Тернополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Найбільше їх цікавили авто, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.
Підпал у Черкасах
Так, у Черкасах затримали 18-річного студента місцевого коледжу. На замовлення РФ він підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.
Підпал він зняв на відео та відправив російському куратору. Обіцяних грошей він так і не отримав. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Він перебуває під вартою. Студенту загрожує до 8 років тюрми.
Підпал у Тернополі
Ще двох чоловіків затримали у Тернополі. Вони шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.
"Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у західному регіоні ворог пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" після першого підпалу. У них вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.
Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Їм також загрожує до 8 років позбавлення волі.