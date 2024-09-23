Затримано трьох паліїв військових авто у Черкасах та Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Трьох чоловіків, які підпалювали автомобілі Сил оборони, затримали у Черкасах та Тернополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Найбільше їх цікавили авто, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.

Також читайте: На Одещині затримали двох молодиків, які на замовлення підпалили поліцейське авто. ФОТОрепортаж

Підпал у Черкасах

Так, у Черкасах затримали 18-річного студента місцевого коледжу. На замовлення РФ він підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.

Підпал він зняв на відео та відправив російському куратору. Обіцяних грошей він так і не отримав. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Він перебуває під вартою. Студенту загрожує до 8 років тюрми.

Читайте: Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

Підпал у Тернополі

Ще двох чоловіків затримали у Тернополі. Вони шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.

"Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у західному регіоні ворог пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" після першого підпалу. У них вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм також загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора





