У 7 областях України - 18 масштабних пожеж, переважно в екосистемах, - ДСНС

Наразі в Україні рятувальники залучені до гасіння 18 пожеж у 7 областях. Зокрема, фіксуються пожежі у Полтавській, Чернігівській, Київській, Харківській, Донецькій, Рівненській і Сумській областях.

Про це на брифінгу поінформував пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торфяні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", - заявив він.

Пресофіцер також зазначив, що для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.

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Пожежі на Полтавщині

За його словам, на Полтавщині триває гасіння 5 пожеж, загальна площа яких становить 28 гектарів. Горять підстилка, торфовища, суха трава разом із чагарниками. Триває гасіння цих пожеж.

Зокрема, у полтавському представництві ДП "Ліси України" загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз ця пожежа локалізована, спостерігається тління чагарників і пеньків. Унаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди.

Пожежі на Донеччині

На Донеччині зараз триває 1 пожежа на загальній площі 800 гектарів. Наразі вона локалізована. Фактично там іде задимлення від низової підстилки і від пеньків.

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Пожежі на Київщині

За даними ДСНС, на Київщині тривають 3 пожежі на загальній площі понад 13 гектарів. Хорунжий висловив думку, що якщо вітер зміниться і не буде пожежі з півночі, то до Києва наслідки цих загорянь у вигляді диму не дійдуть.

Раніше у ДСНС повідомили, що локалізовано масштабну лісову пожежу на Лиманщині.