Представники Червоного Хреста вкотре проігнорували зустріч із родинами військовополонених і зниклих безвісти, - Лубінець

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вкотре не приїхали на зустріч з родинами українських військовополонених, проігнорувавши запрошення.

Про це повідомив у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що на Одещині провів зустріч із родинами українських Захисників і Захисниць, які перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти. До неї долучилися понад 400 осіб.

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"Представники МКЧХ вкотре не приїхали на зустріч з родинами військовополонених. На офіційне наше запрошення вони відповіли, що "любʼязно" та "з розумінням" просять поставитися до цього та що працює їхнє регіональне представництво в Одеській області. Але у рідних були конкретні питання для представників МКЧХ саме на цій зустрічі! Зокрема, щодо відвідування українських військовополонених у РФ", - наголошує омбудсмен.

За словами Лубінця, на зустрічі звучали питання щодо падіння літака ІЛ-76, звернення до міжнародних організацій.

"Окремо родини рідних порушили тему щодо зв'язку з російською стороною, передачі листів та підтвердження факту полону. Наголосив, що працівники нашого Офісу із працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини обмінюються листами військовополонених", - додав Лубінець.