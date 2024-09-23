"Слуга народу" Одарченко, якого підозрюють в корупції, виїхав до Румунії

Нардеп "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупі керівництва Мінвідновлення, виїхав до Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявила прокурор під час засідання ВАКС.

"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пунтку пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", - зазначила вона.

Прокурор також розповіла, що 19 вересня "неофіційний" водій Одарченка заявив, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.

З того часу водій не бачив нардепа.

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Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

ВАКС оголосив Одарченка у міжнародний розшук.

У Раді зареєстрували постанову про виключення "слуги народу" Одарченка зі складу антикорупційного Комітету.

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