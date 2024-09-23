Тайвань може залишитися без постачань зброї з США через війну в Україні та Газі, - WSJ

Тривалі війни в Газі та Україні, в яких беруть участь країни, що підтримуються Сполученими Штатами, продемонстрували обмеженість західної військово-промислової бази. Тайвань відчуває затримки постачання американського озброєння, яке йому необхідне у разі конфлікту з Китаєм.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, ці війни виявили "обмеженість західної військово-промислової бази", оскільки США зіткнулися з нестачею чіпів, обладнання та кваліфікованих робітників.

Затримки у постачанні

У WSJ цитують слова аналітика з питань оборони з вашингтонського Інституту Катона Еріка Гомеса, який зазначив, що в якийсь момент через перебої з постачанням відбулася затримка із передачею Тайваню систем озброєння на суму понад $20 млрд.

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Протягом десятиліть Вашингтон був найважливішим прихильником Тайбея, постачаючи тайванським збройним силам зброю для стримування і захисту від потенційної агресії з боку Пекіна.

"Сувора правда полягає в тому, що нинішня база оборонної промисловості США не виробляє достатньої кількості обладнання і не виробляє його вчасно для задоволення світового попиту", – заявила віцепрезидентка Тайваню Сяо Бікхім.

Західні виробники озброєнь наразі зосереджені на постачанні більшої кількості боєприпасів до України, щоб допомогти їй скоротити розрив з Росією.

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Процес передачі зброї Тайваню затягнутий

"Якщо буде блокада і війна триватиме, то зрештою у Тайваню закінчиться зброя. Тайвань має бути максимально незалежним, щоб мати можливість поповнювати свої системи озброєння", - сказав колишній офіцер ВПС США Германтес Лайларі.

При цьому WSJ зазначає, що навіть за умов нормальних обставин процес передачі зброї Тайваню все одно затягнутий через оплату, виробництво та доставку.

Наприклад, постачання 66 нових винищувачів F-16, схвалених адміністрацією Дональда Трампа у 2019 році, завершиться не раніше 2026 року, стверджує видання.

У Міноборони США повідомили, що Пентагон зараз вивчає можливості прискорення продажу озброєння до інших країн, зокрема й на Тайвані.

"Прискорення постачання матеріальних засобів Тайваню залишається одним із пріоритетів міністерства оборони... Але наша проблема в задоволенні потреб Тайваню - та інших партнерів - обумовлена ​​насамперед недостатньою потужністю оборонної промислової бази", - заявив прессекретар Джон Саппл.

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