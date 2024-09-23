Понад 1500 паломників-хасидів уже прибули до Умані

До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибуло понад півтори тисячі хасидів-паломників.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - зазначив він.

Табурець наголосив, що весь комплекс заходів, який впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих.

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"Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - додав Табурець.

Нагадаємо, МЗС України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана у 2024 році.