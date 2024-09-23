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На кладовищі в окупованому Сімферополі побільшало могил російських військових, - ЗМІ

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На кладовищах в окупованому Сімферополі побільшало могил загарбинків

Станом на кінець минулого тижня на окремому "військовому" кладовищі в окупованому Сімферополі нарахували більше могил російських військових, ніж днів десять тому. Зараз там вже 60 могил. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" (проєкт Радіо Свобода).

Про це виданню повідомив мешканець міста, ім’я якого не називають з міркувань безпеки.

Зокрема, на військовій алеї цвинтаря Абдал-1 для 200-их військових окупанти виділили новий сектор, а з минулого року його почали ще більше охороняти. Там вже нараховується 60 могил, тоді як днів з десять тому їх було 56, а торік – 20.

Також вказано, що деяких ліквідованих військових, що народились в Сімферополі, хоронять поряд з могилами родичів. Це відбувається на цвинтарях Абдул-1 та Абдул-2.

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Водночас ті окупанти, які називають себе "місцевою владою", не повідомляють жодних даних про цих загиблих. Не повідомляється інформація ні про обставини смерті, ні про місце загибелі.

За даними видання, поховання з вулиці Куйбишева дорогою до центрального входу на цвинтар стали з'являтися з кінця весни 2023 року. Раніше, починаючи з 2020 до 24 лютого 2022 року, "захисників Донбасу" ховали в загальному секторі №127.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Шоб кацапи всі скоріш розлеглися по могилах. Можна братських.
  • Wild MadDog
    навіть здохлі кацапи плюндрують Український Крим...
  • Старый зольдат
    От цікаво, коли з Криму буде тікати руснява наволоч, аона цю падаль буде викопувати та везти на Парашу? Бо нам таке гівно у нашей землі не потрібно.
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