Майже 184 тис. українців уже залучено до проєкту "Армія відновлення"
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Станом на 23 вересня 2024 року до "Армії відновлення" вже долучилися 183 695 українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відомості Державної служби зайнятості.
Так, станом на 23 вересня 2024 року Державна служба зайнятості видала 183 695 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (28 851 направлення).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (21 902), Чернігівська (20 177), Київська (20 107) та Полтавська (19 254) області.
Як зазначається, загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.
Повідомляється, що на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже профінансовано 1 млрд 480 млн грн.
Види робіт у межах проєкту "Армія відновлення"
- допомога постраждалим унаслідок бойових дій;
- будівництво захисних споруд;
- забезпечення роботи пунктів незламності;
- розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних послуг у місцях зосередження ВПО;
- відновлення житлових будинків та приміщень;
- виконання допоміжних робіт для потреб ЗСУ;
- розбір завалів.