Велопарад дівчат: 29 вересня у Києві відбудеться благодійний пробіг для збору коштів на ППО
БФ "Гуркіт", Київська сотка та U-Cycle організовують велопарад для дівчат, під час якого збиратимуть кошти на ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку події.
Ціль збору - 500 000 грн. Долучитися до велопараду можна за 500 грн.
Обрати можна серед двох подій. Перша стартує 29 вересня о 13:00 (збір о 12:00). Контрактова площа (біля пам’ятника Григорію Сковороді).
Формат: Легка велопрогулянка у супроводі веловедучих без перекриття доріг. Маршрут пролягатиме Подолом: Контрактова площа — вулиця Сагайдачного — Поштова площа — Пішохідний міст — Труханів острів — парк Муромець.
На фініші всіх чекатиме розважальна програма, а зареєстрованих учасників і учасниць — пам’ятні відзнаки.
Друга - 29 вересня 2024 року, 12:00 (збір об 11:00). Велокафе "Лайба", X-Park (парк Муромець).
"True Trail пропонує два формати участі: Змагальний та Open. Змагальний формат має дві дистанції — 10 та 20 км, і переможців й переможниць визначатимуть у різних вікових категоріях. У форматі Open — переможців і переможниць не буде, взяти участь зможуть чоловіки, жінки та діти від 12 років.
Для участі у перегонах підійдуть гірські (хард-тейл, двохпідвіс тощо), гревельні та циклокросові велосипеди. Застібнутий шолом — обовʼязковий. На учасників та учасниць чекатиме розважальна програма в стартовому містечку та у велокафе "Лайба", а також обов’язкові пам’ятні відзнаки", - йдеться в повідомленні.
Зібрані кошти підуть на потреби для підрозділів протиповітряної оборони Київщини. А саме: 2 тепловізійні приціли та 2 зарядні станції для 104 бригади ТрО. А також на 2 теплоприціли, 2 зарядні станції й 2 прожектори для 92 окремого протитанкового батальйону.
Зареєструватися можна за посиланням.
Також можна долучитися до збору без участі в події.