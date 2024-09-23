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Зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва, - Умєров

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У 2024 році обороно-промисловий комплекс України зазнав рекордного розвитку, і зараз кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для видання Forbes Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"За цей рік ми рекордно розвинули українську оборонку. Ми профінансували українське виробництво на понад $4 млрд. На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю. Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США. Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва", - зазначив Умєров.

Також він додав, що якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році вона зросла до 41%.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Calvados
    Можна зробити висновок, що *********** у нас не так вже й багато...
  • GunnerHanz
    Зелене брехло!
  • Юрій Петрович 87df6b20
    коли все засекречено то заявляти все що завгодно можна
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