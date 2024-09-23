На Харківщині локалізували велику лісову пожежу на площі 1581 га, - ДСНС

На Харківщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на площі 1581 га. До пожежогасіння залучено 33 одиниці техніки та 103 рятувальники.

Про це під час брифінгу розповів начальник ГУ ДСНС у Харківській області Артем Астахов, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пожежа у Великобірському лісництві Ізюмського району Харківської області розпочалася вдень 17 вересня. У неділю, 22 вересня, займання вдалося локалізувати на площі 1 581 га. Триває ліквідація полум'я.

"До гасіння залучено 33 одиниці техніки та 103 рятувальники Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, зокрема два піротехнічні розрахунки, підрозділ місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, а також 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства", - сказав Астахов.

Окрім цього, наразі у Харківській області триває ліквідація ще п'яти лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївських районах.

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Загалом, за словами Астахова, за минулий тиждень в природних екосистемах виникла 561 пожежа, з них 15 - це лісові. Полум'я знищило територію загальною площею 2 300 га. Двоє осіб зазнали опіків.

Відомо, що 39 пожеж у відкритих екосистемах було спричинено обстрілами окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині майже тисяча гектарів лісу охоплена вогнем.

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