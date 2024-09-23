Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав дозволити Україні бити по Росії західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Він закликав союзників на Глобальному Заході, зокрема США, дозволити Україні воювати без "зв'язаної за спиною рукою" та скасувати обмеження на удари по РФ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, починаючи з фінансів, починаючи з боєприпасів, починаючи з транспортних засобів, а також дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне, якщо це буде самооборона і в межах міжнародних правил", - зазначив фінський лідер.

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За словами Стубба, Росія - імперська держава, а експансія "зашита в її ДНК".

"Тому нам потрібно переконати Путіна, що йому немає сенсу продовжувати цю війну, і я думаю, що Путін повинен програти і війну, і мир, тому що єдине, що він розуміє – це сила. Головне – дозволити Україні вести цю війну без будь-яких обмежень, а все, що після цього – вторинне", - наголосив він, додавши, що більша свобода дій України дозволить швидше наблизити "мирні переговори".

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