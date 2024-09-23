Telegram розкриватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів користувачів, які ведуть незаконну діяльність

Telegram оновив Умови використання та Політику конфіденційності для користувачів і тепер надаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів людей, які займаються незаконною діяльністю.

Про це повідомив засновник месенджера росіянин Павло Дуров, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити.

"Ці заходи повинні відлякати злочинців. Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів", - додав Дуров.

Також він додав, що останніми тижнями модератори, використовуючи, зокрема, штучний інтелект, видалили з пошукової системи Telegram весь потенційно шкідливий контент, зокрема пов'язаний із продажем заборонених товарів. Він також повідомив про появу в месенджері бота @SearchReport, в який можна поскаржитися на незаконний контент у результатах пошуку.

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Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, наприкінці серпня Павла Дурова було заарештовано в Парижі

Він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинуваченням за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожувало до 20 років в'язниці, він мав постати перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Дурова підозрювали у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

28 серпня засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти.

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