Блінкен: За два роки партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення енергетики України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни G7, а також інші партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи української енергетичної інфраструктури, яку намагається знищити Росія.

Про це у понеділок, 23 вересня, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час міністерського засідання у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав держсекретар.

Блінкен зазначив, що за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" зібрали понад $4 мільярди. Він додав, що цей процес триває.

Зокрема, Блінкен нагадав, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

Також глава американської дипломатії зазначив, що у червні цьогоріч віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 мільйонів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 мільйонів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 мільярда.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні місяці", - наголосив Блінкен.

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За словами американського посадовця, диктатор РФ Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну. Він зауважив, що майбутня зима буде для України складною.

"Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, щоб пережити зиму", - заявив шеф американської дипломатії.

Як розповів Блінкен, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

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