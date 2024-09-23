Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Сьогодні, 23 вересня, набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" № 3894-IX. Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з РПЦ релігійні організації мають 3 місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки із центром у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.

Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах.

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За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.

До реалізації Закону долучене Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Щодо розпоряджання майном, яке належить релігійним організаціям

"Ми підготували відповідне доручення для закладів, підпорядкованих Міністерству, провести аудит використання майна, де воно використовується релігійними організаціями. Зроблено це для того, щоб після набрання чинності Законом, можна було застосовувати норми Закону для повернення такого майна. Відповіді вже надходять", — поінформувала т.в.о. державного секретаря Міністерства Олена Земляна.

У більшості випадків щодо повернення майна, які відбулись останнім часом за ініціативи Міністерства або його закладів, було наголошено на порушенні пам’яткоохоронного законодавства.

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Рекомендації для Кабміну

За результатами слухань Комітет підготував проєкт Рішення, в якому, зокрема, рекомендує Кабінету Міністрів України:

здійснити виконання Плану організації підготовки проєктів актів та інших завдань, необхідних для реалізації Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій";

розглянути питання посилення інституційної спроможності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;

додатково збільшити видатки на фінансування Державної служби України з етнополітики та свободи совісті у 2025 році у сумі 17123,5 тис. грн.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.