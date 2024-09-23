Данія виділяє Україні понад 16 мільйонів євро на підтримку енергосистеми

Уряд Данії скерує 130 мільйонів данських крон (понад 16 мільйонів євро) на підтримку енергетичної системи України, яку намагається знищити Росія.

Про це повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внесок Данії у підтримку української енергосистеми є одним із найбільших з боку цієї держави.

"Армія Путіна не тільки заходить на українські кордони, Росія порушує правила ведення війни масованими атаками на українську електро- та теплосистему. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла", - заявив данський міністр.

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Аагаард додав, що "ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергосистема була якомога міцнішою".

Данська допомога фінансується в межах програми Міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запчастин для підтримки відновлення безпеки постачання.

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни G7, а також інші партнери зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи української енергетичної інфраструктури, яку намагається знищити Росія.

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