Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі 40 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили на одержанні хабаря заступницю прокурора Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.

Під час одержання усієї суми хабаря прокурорку викрили "на гарячому".

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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