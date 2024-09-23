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Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі 40 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

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НАБУ і САП викрили на одержанні хабаря заступницю прокурора Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі

"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.

Під час одержання усієї суми хабаря прокурорку викрили "на гарячому".

НАБУ затримала на хабарі прокурора

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Казали - будуть в суддів прокурорів гарні зарплати дебелі пенсіі -- не буде в іх середовищі корупціі -- хер вони вгадали
  • саша паламарчук
    я так думаю за тисяч 5 відпустять
  • vitaliymkua
    Байден, пачіму ми єщє нє в НАТА?
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