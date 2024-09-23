Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі 40 тис. дол., - НАБУ. ФОТО
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НАБУ і САП викрили на одержанні хабаря заступницю прокурора Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.
Під час одержання усієї суми хабаря прокурорку викрили "на гарячому".
Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.