Стан повітря в Києві покращився, у воді не спостерігається перевищення шкідливих речовин, - міністерка Гринчук

Стан повітря у столиці починає покращуватися.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останніми даними з постів моніторингу і в Києві, і незалежних від громадських організацій постів моніторингу, стан повітря у нас хороший навіть. Ситуація покращується", - сказала урядовиця.

Причиною лісових пожеж і горіння торфовищ Гринчук назвала суху погоду і нестачу дощів протягом серпня і вересня. Однак серед причин займань є і людський фактор.

"На жаль, фіксуємо, що люди продовжують свою традицію підпалу сухої трави, незважаючи на те, що це вже давно під забороною і особливо слідкуємо за цим. Проте все одно трапляються в нас моменти з підпалом сухої трави, потім усе це перекидається, якщо вітряна погода, на інші території, на поля чи на ліс у деяких випадках", - заявила Гринчук.

Міністерка закликала українців не спалювати суху траву.

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Якість води у Київській області

За словами очільниці Міндовкілля, в Київській області ситуація з якістю води помітно покращилася.

"На Київщині наразі якість води, особливо в місцях водозабору - ми постійно там здійснюємо проби води, постійно проводимо аналіз - не фіксується жодного перевищення норми шкідливих речовин, немає мору риби і показники розчиненого кисню теж у нормі. Ситуація стабілізується. І варто зазначити, що переміщення забруднення в Київській області не фіксується", - розповіла урядовиця.

Окрім цього, за її словами, посвітлішала вода й на всій протяжності Десни в Чернігівській області. Мору риби не тут не фіксується. Ба більше, у воді почали з'являтися живі біоресурси, що свідчить про те, що річка відновлюється.

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У річці Сейм фіксується нова пляма забруднення

За словами Гринчук, наразі фіксується нова пляма забруднення в річці Сейм. Однак сильного погіршення ситуації не прогнозується.

"Фіксується нова пляма забруднення по Сейму, але вона за своєю концентрацією значно менша і за своїм взагалі впливом на річку значно менша, ніж була попередня. Ми вже почали вживати всіх тих заходів, які вживали під час проходження першої плями, і вже впоралися з нею успішно, і річка сама відновлюється. Тому ми не прогнозуємо сильного погіршення ситуації і стежитимемо за ситуацією", - додала міністерка.

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